Казань, , 00:32 — REGNUM Средняя премия по ОСАГО в Татарии по итогам 11 месяцев текущего года снизилась на 7,9% или на 490 рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Премия по ОСАГО за указанный период снизилась в 76 регионах России. По сравнению с данными за прошлый год показатель снижения составил 5,1%.

Татария попала в число 12 регионов, где проживают 14% всех автовладельцев России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном росте тарифов ОСАГО сообщили в Российском союзе страховщиков (РСА). Отмечалось, что тарифы могут вырасти в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») опроверг эту информацию. По его словам, стоимость полиса может вырасти соразмерно уровню инфляции.