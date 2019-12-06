Рига, , 23:53 — REGNUM Департамент по делам гражданства и иммиграции (ДГИ) Латвии заявил, что рассылка избирателям приглашений в случае внеочередных выборов в Рижскую Думу обойдётся в 200 000 евро, пишет портал NRA.

Внеочередные выборы могут быть назначены уже на 29 февраля, в этом случае считают ДГИ времени на проведение конкурса по закупке услуги о рассылке избирателям приглашений на выборы с указанием адресов избирательных участков не будет. В этой связи Департамент намерен обратится с просьбой к правительству выделить необходимое финансирование без проведения конкурса сообщил представитель ДГИ Гинтс Поммер.

В данный момент, как писало ИА REGNUM, законопроект о роспуске Рижской Думы находится на согласовании в правительстве.