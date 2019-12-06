Лондон, , 23:50 — REGNUM Нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $64 за баррель к завершению последней торговой сессии на неделе, 6 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent находятся в плюсе на 88 центов (1,39%) относительно завершения прошлой сессии, на отметке $64,27 за баррель.

Январские фьючерсы WTI находятся на отметке выше $59 за баррель — с начала торгов марка выросла на 65 центов (1,11%), до $59,08 за баррель.

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