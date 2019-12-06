Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит выросли на 1% с начала торгов благодаря оптимистичным отчетам о занятости общей экономической статистике США, 6 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 331,79 пункта (1,20%), до 28 009,58 пункта, индекс Nasdaq вырос на 86,94 пункта (1,01%), до 8657,64 пункта, индекс S&P 500 вырос на 29,85 пункта (0,96%), до 3147,28 пункта.

«Экономика США работает лучше, чем считает большинство людей» , — заявил журналистам агентства главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Ароне.

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