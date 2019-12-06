Можга, Удмуртия, , 23:16 — REGNUM В Можге начали работы по строительству нового транспортно-пересадочного узла, который объединит железнодорожный и автовокзалы. Об этом написал на совей странице в одной из социальных сетей глава города Михаил Трофимов.

По его словам, подрядчик приступил к установке временного ограждения строительной площадки и предупреждающих аншлагов о ходе строительных работ.

«Обращаю Ваше внимание, что со времен Советского союза город Можга — первый город в Удмуртии, где будет построено новое здание совмещенного железнодорожного и авто вокзала, отвечающего всем современным нормам и требованиям», — отметил мэр.

Он добавил, что на базе старого здания вокзала будет создан музейный комплекс.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Правительство Удмуртии и АО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве транспортного узла в Можге.

Реконструкция вокзала в Можге была запланирована еще в рамках соглашения о сотрудничестве на 2015−2017 годы.

Старое здание вокзала было построено в 1916 году. Это старейший вокзал Удмуртии.