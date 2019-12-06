Рим, 6 декабря 2019, 22:42 — REGNUM Исключить сыр пармезан из списка продуктов, подпавших под действия ответных санкций РФ, призвал российского коллегу Сергея Лаврова итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 6 декабря на совместной пресс-конференции.
Переговоры глав МИД коснулись, в частности, темы санкций. Ди Майо отметил, что от ответных российских санкций страдают итальянские производители сыра. Он попросил Лаврова исключить из списка подсанкционных продуктов пармезан.
Напомним, введение Россией санкций на ряд товаров, в том числе продовольственных, производимых в Европейском союзе, стало ответом на санкции ЕС «за Крым», которые Брюссель ввёл вопреки собственным экономическим интересам — под давлением Вашингтона.
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