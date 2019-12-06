Москва, , 22:40 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила крайнюю обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием российского семенного фонда в стране, когда даже обычная петрушка выращивается из зарубежных семян. Соответствующее заявление Матвиенко сделала сегодня, 6 декабря, на совещании с заместителями министров — статс-секретарями.

«По семеноводству просто катастрофа. Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что в этом вопросе Россия полностью зависит от зарубежных партнеров, и это крайне опасно. Она считает, что министерству сельского хозяйства следовало бы разработать собственный амбициозный план по восстановлению российского семенного фонда. В этом могут помочь и Академия наук, и Министерство науки.

Матвиенко рассказала, что ее крайне поразило то, что даже такие культуры, как петрушка, укроп и салат, в России выращиваются из импортных семян.