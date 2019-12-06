Параньгинский район, , 22:13 — REGNUM Администрация Параньгинского района Марий Эл год не оплачивала муниципальный контракт по строительству школы в одной из деревень. Задолженность была погашена только после обращения подрядчика в надзорные органы, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что ООО «Гранит» полностью завершило строительство школы в декабре 2018 года, акт приемки здания подписан администрацией района. Общая задолженность перед подрядчиком составила 5 млн рублей. Причем суд ранее принял решение о полном взыскании задолженности.

Долг был оплачен только после направления представления в адрес главы администрации.

ИА REGNUM напоминает, всего в республике 252 общеобразовательные организации среднего образования, из них 170 — сельских, 82 — городских, в которых обучается почти 77 тыс. человек.