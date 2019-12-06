Ижевск, , 21:48 — REGNUM Удмуртия направила в Росавтодор заявку на участие в федеральной программе «Мосты и путепроводы», которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В предварительный перечень на ремонт внесены шесть искусственных сооружений в Ярском, Сюмсинском, Воткинском, Завьяловском, Балезинском и Увинском районах.

По словам замминистра транспорта Ирины Шкляр, программа предусматривает не только ремонт, но и реконструкцию мостовых сооружений.

«Мы уже сегодня работаем над выбором и проектированием мостовых сооружений, которые планируем включить в титульные списки уже на 2022 и последующие годы», — отметила замминистра.

Уточняется, что в Удмуртии только на дорогах регионального значения расположены 363 моста и путепровода протяженностью более 13 тыс. погонных метров. Из них 12 мостов находятся в изношенном, предаварийном состоянии и требуют реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия вошла в число регионов, которые лидируют в стране по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».