Нижний Новгород, , 21:39 — REGNUM Бюджет Нижегородской области по итогам девяти месяцев 2019 года исполнен с профицитом 7,3 млрд рублей. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Показатель исполнения доходов составил 70,6% от планируемых до внесения изменений в закон о бюджете 174,8 млрд рублей. Расходная часть исполнена на 62,5% от предполагаемых 185,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе губернатор области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет-2019. Согласно предлагаемым изменения доходная часть составит 177,726 млрд рублей, расходная — 189,15 млрд рублей при неизменном дефиците — 11,424 млрд рублей или 6%.