Саранск, , 21:25 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках охраны и восстановления водных объектов на территории республики, в том числе в рамках национального проекта «Экология», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2020 году будут завершены берегоукрепительные работы на реке Мокша со стороны деревни Красный Яр в Теньгушевском районе, а в 2021 году планируется провести расчистку Мокши в Краснослободском, Ковылкинском, Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах.

По словам главы Мордовии, в нацпроект необходимо включить мероприятия по расчистке русла реки Саранки.

ИА REGNUM напоминает, Мокша является притоком Оки — крупнейшего правого притока Волги. До 1990-х годов по реке осуществлялось судоходство. На реке расположены старейший город Мордовии — Темников, а также Ковылкино и Краснослободск.

Саранка на территории Саранска впадает в Инсар. Инсар же является крупнейшим притоком реки Алатырь.