Москва, , 21:19 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России связывает рост цен на гречку, наблюдаемый в стране, с неготовностью сельхозпроизводителей к увеличению посевов. Об этом заявили 6 декабря в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после рекордного урожая гречихи в 2017 году, который превысил 1,5 млн тонн, цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза.

«В 2019 году ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что привело к росту цен производителей, и, как следствие, повышению потребительских цен», — отметили в Минсельхозе.

Кроме этого, по данным ведомства, на динамику потребительских цен повлияло увеличение маржи торгового сегмента. Сообщается, что на начало декабря средняя оптовая закупочная цена на гречневую крупу составляет 35,7 рубля за килограмм, тогда как потребительские цены — 61,73 рубля за килограмм.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что цены на гречневую крупу в ноябре выросли в среднем по стране на 11%. При этом в 29 регионах гречка подорожала на 15% и более. Наиболее заметный рост отмечен в Еврейской автономной области (на 28,8%) и Туве (на 27,2%).

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на гречку в России в ноябре выросли на 11%