Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM Таксисты Нижнего Новгорода присоединились к всероссийской акции против агрегаторов. Пикет состоялся 6 декабря с 7 до 9 утра у бизнес-центра «Бугров». Мероприятие проводилось при участии Нижегородской общественной ассоциации водителей такси:

Накануне таксисты опубликовали письмо, в котором перечисляли требования к дальнейшей организации своей работы с агрегаторами.

В числе требований — указать деятельность агрегаторов в федеральном законе «О такси», в настоящее время они подчиняются закону «Об информации», сообщает nn.ru. Водители отмечают, что зарабатывают всё меньше, но их никто не слышит, поскольку пассажиров устраивают цены поездок.

В пикете приняли участие около 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале ноября о готовящейся всероссийской акции объявлял в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Активисты призывают коллег к «невывозу» клиентов из-за условий, которые предлагают водителям агрегаторы.