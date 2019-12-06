Великий Новгород, , 20:49 — REGNUM Из резервного фонда правительства Новгородской области пострадавшим от паводка школам и детским садам региона выделят средства на восстановительные работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства, Старорусский район получит более 1,2 млн рублей на восстановительные работы в школе №5 Старой Руссы и присоединённым к ней трём детским садам.

«На эти деньги будут организованы работы по откачке воды, дезинфекции помещений, ремонту отмостки и освещения», — пояснили в пресс-центре новгородского правительства.

Адресная помощь в размере более 2,3 млн рублей будет также оказана Крестецкому, Парфинскому, Окуловскому и Новгородскому районам — деньги будут направлены на аврийно-восстановительные работы в 17 образовательных организациях и их структурных подразделениях.

Всего в ноябре 2019 года от проливных дождей и паводка пострадали 36 образовательных организаций региона. По поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина готовится запрос в резервный фонд правительства РФ для получения средств на восстановление пострадавших учебных заведений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ровно месяц, с 6 ноября, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Общий ущерб от паводка пока не подсчитан. Но известно, что только на восстановительные работы на дорогах области потребуют 10 млн рублей. Ещё 16 млн рублей уже выделено на выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения.

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