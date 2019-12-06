Бишкек, 6 декабря 2019, 20:36 — REGNUM Национальный энергетический холдинг Киргизии обеспечит электричеством всю Киргизию и не допустит веерных отключений энергии. Об этом на пресс-конференции завил председатель правления Нацэнерголдинга Айтмамат Назаров, передает «Tazabek».
По его словам, в случае, если возникнет дефицит электроэнергии, то компания будет закупать ее в соседних странах.
Также глава нацэнергохолдинга отметил, что в 2019 году в Киргизии наступил очередной сезон маловодья, а потому в водохранилище при Токтогульской гидроэлектростанции в настоящее время имеется на два миллиарда кубометров меньше воды, чем в 2018 году.
«Если говорить о цифрах, то это на два миллиона киловатт-часов меньше электроэнергии», — подытожил Назаров.
ИА REGNUM напоминает, что Токтогульская ГЭС является крупнейшим энергетическим объектом Киргизии. Она вырабатывает до 70% производимого в республике электричества.
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