Ашхабад, , 20:32 — REGNUM За семь месяцев 2019 года Турцию посетили 256 тысяч туристов из Туркмении. Это на 20% больше показателя аналогичного периода 2018 года, передает «Trend» со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

При этом в октябре текущего года в Турции побывали свыше 25,2 тысячи туркменских туристов, что на 20,2% больше по сравнению с октябрем минувшего года.

Туркменистанцы составляют лишь 0,6% от общего количества иностранных граждан, посетивших Турцию в этот период.

Отмечается, что в общей сложности в январе — октябре 2019 года Турцию посетили 40 млн 719 тысяч иностранных туристов. Это почти на 14,3% больше показателя января — октября 2018 года.

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