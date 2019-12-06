Москва, , 20:30 — REGNUM Авиакомпания Emirates отправила клиентам сообщение о том, что их заказ не оплачен — это было сделано после того, как путешественники приобрели билеты через сайт Aerobilet.ru, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Стало известно, что авиаперевозчик отказал туристам в билетах, ссылаясь на турагентство IATI (компании ATI Turizm Ticaret A.S. принадлежат права на сайт Aerobilet.ru), которое должно было перевести деньги. В пресс-службе Emirates пояснили, что должны предпринять клиенты, чтобы улететь выбранными рейсами: «Вам нужно обратиться в ваш банк и инициировать процедуру charge back… мы оформим вам новые билеты по стоимости, идентичной той, которую вы заплатили агентству».

Добавим, что ходят слухи, что сейчас турецкая компания IATI переживает не самые лучшие времена — многие сотрудники были недавно уволены, а банки отказываются предоставлять компании дополнительные средства.