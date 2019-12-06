Ашхабад, , 20:29 — REGNUM В союзе промышленников и предпринимателей Туркмении состоялась встреча с вице-президентом федеральной палаты экономики Рихардом Шенцем и директором отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии внешнеэкономического департамента Грегором Постлем.

Также участие в переговорах приняли представители австрийских копаний «BS Global», «Central National — Gottesman Europe», «Deltabloc International, «Engel Austria», «FHW Franz Haas Waffelmaschinen», «GasOil Technology», «ILF Consulting Engineers Austria», «Primetals Technologies Austria», «Schrack Seconet AG», «SML Maschinen», «Ten Cate Geosynthetics Austria» и «Trumer Schutzbauten».

Возможности туркменского частного бизнеса представили АОЗТ «Туркменавтобан», предприятия «Джахан Гурлушик», «Бейик Юпек Йолы», «Аркадаш гурлушик», «Кямиль Маркет», «Туркмен Акаба», «Гуш Топлумы» и «Мырадым».

Участники встречи обсудили планы сотрудничества в сфере поставок безалкогольных напитков, мясоперерабатывающего оборудования, рецептуры и комплексных решений для производства колбасных изделий и кондитерской продукции.

Также представители бизнес-кругов двух стран рассмотрели возможности взаимодействия в медицинской промышленности, строительстве и металлургии, в производстве бумаги, картона и целлюлозы, а также применения систем дорожного ограждения на автомагистралях Ашхабад — Туркменабад, Ашхабад — Туркменбаши.

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