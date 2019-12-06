Бишкек, 6 декабря 2019, 20:21 — REGNUM Всемирный банк предоставит киргизскому правительству $20 млн (1 млрд 276 млн рублей) на реализацию программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.
Половину от этой суммы республика получит в виде гранта.
А еще $10 млн (638 млн рублей) будут выданы в виде кредита с процентной ставкой 0,75% годовых со сроком погашения займа — 38 лет, включая шестилетний льготный период.
Читайте также: Внешний долг Киргизии превышает 241 млрд рублей