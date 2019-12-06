Лондон, , 20:17 — REGNUM Мировые цены на нефть растут после заявления ОПЕК+ о новых сокращениях добычи, 6 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 88 центов (1,39%), до $64,27 за баррель. Дневной диапазон марки — от $62,84 до $64,86 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подорожали на 69 центов (1,18%), до $59,12 за баррель. Дневной диапазон WTI составляет от $57,70 до $59,84 за баррель.

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