Калуга,
9 декабря 2019, 08:00 — REGNUM Экотехнопарк «Калуга», предназначенный для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, полностью построен и готов принимать почти два миллиона тонн мусора ежегодно. Открытие современного объекта в Износковском районе Калужской области запланировано на первый квартал 2020 года, к этому времени закончится обучение персонала.
В Калужской области построили первый отечественный экотехнопарк
Пресс-служба экотехнопарка «Калуга»
Почти все работники экотехнопарка, а сейчас их уже около полутора сотен человек, — местные жители. «Калуга» предоставляет им рабочие места с высокой заработной платой и хорошими условиями труда. Каждый работник может сам убедиться в высокой технологичности и полной безопасности проекта для экологии и рассказать об этом односельчанам. Такое внимание к местному населению логично: одна из главных целей создателей экотехнопарка — помощь в социальном и экономическом развитии Износковского района.
Инвестор строительства — компания «Профземресурс» — активно помогает строить новые дороги и инфраструктуру в населенных пунктах. Так, при его непосредственном участии отремонтировали школу в селе Шанский Завод, а на ее территории построили новую современную спортплощадку.
В Калужской области построили первый отечественный экотехнопарк
Пресс-служба экотехнопарка «Калуга»
Благодаря такой деятельности, инвестор смог добиться поддержки и жителей, и местных властей. Новые источники дохода в бюджете района позволили начать благоустройство ближайшего населенного пункта — деревни Михали.
«Имели до этого около двух миллионов, — рассказал глава сельской администрации Виктор Серов. — Сейчас мы имеем 20 миллионов. В этом году мы построили все дороги. У нас вообще ничего не было — и вдруг уже появляется асфальт. Также отремонтировали здание администрации, сделали отопление. Центр Михалей будем реконструировать: социальные объекты, мемориал, библиотека, магазины. В общем, растем. И жители довольны. Они работают здесь. Хорошая зарплата. Предприятие экологически чистое».
Вышестоящие чиновники также не сомневаются в пользе экотехнопарка для района.
«Давайте создавать эти заводы, для того чтобы глубинку поднять. Любое производство несет будущее, оно дает экономику и делает так, чтобы наши деревни не разъезжались», — предложил глава администрации муниципального образования «Износковский район» Владимир Леонов.
По его словам, на предприятии число рабочих мест для местных жителей возрастет сначала до 900, а потом, когда запустят третью очередь проекта, — до 2,5 тысяч.
«Будет строительство и микрорайончиков небольших, то есть это жизнь населения. На сегодня именно под это предприятие, вот эти деревни, уже сегодня тянем газ в каждую деревню, хорошие дороги делаем. У местного населения появилась уверенность, что будет завод, очень экологически чистый, очень интересный для своего поселения, а для района — районосоздающий», — объяснил Леонов
.
Отсутствие вреда для экологии было приоритетной целью при проектировании и строительстве экотехнопарка.
В Калужской области построили первый отечественный экотехнопарк
Пресс-служба экотехнопарка «Калуга»
«Проект прошел такое количество экспертиз, что рисков для экологии никаких нет вообще, — подчеркнул
генеральный директор ООО «Профземресурс» Олег Панкратов
. — Здесь применены суперсовременные системы очистки воды до уровня рыбоводства. Данные о состоянии грунтовой воды — в онлайн-режиме. Любой желающий сможет посмотреть. Будут постоянно отборы почвы, воздуха, делаться замеры шума. Самым главным индикатором экологичности объекта являются местные жители, которые работают у нас практически с момента создания объекта. И если бы они видели какую-либо угрозу для своих населенных пунктов, вообще угрозу экологии, наверное они бы здесь не работали. Здесь, скажу, один из лучших объектов в России».