Калуга, , 08:00 — REGNUM Экотехнопарк «Калуга», предназначенный для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, полностью построен и готов принимать почти два миллиона тонн мусора ежегодно. Открытие современного объекта в Износковском районе Калужской области запланировано на первый квартал 2020 года, к этому времени закончится обучение персонала.

В Калужской области построили первый отечественный экотехнопарк Пресс-служба экотехнопарка «Калуга»

Почти все работники экотехнопарка, а сейчас их уже около полутора сотен человек, — местные жители. «Калуга» предоставляет им рабочие места с высокой заработной платой и хорошими условиями труда. Каждый работник может сам убедиться в высокой технологичности и полной безопасности проекта для экологии и рассказать об этом односельчанам. Такое внимание к местному населению логично: одна из главных целей создателей экотехнопарка — помощь в социальном и экономическом развитии Износковского района.

Инвестор строительства — компания «Профземресурс» — активно помогает строить новые дороги и инфраструктуру в населенных пунктах. Так, при его непосредственном участии отремонтировали школу в селе Шанский Завод, а на ее территории построили новую современную спортплощадку.

В Калужской области построили первый отечественный экотехнопарк Пресс-служба экотехнопарка «Калуга»

Благодаря такой деятельности, инвестор смог добиться поддержки и жителей, и местных властей. Новые источники дохода в бюджете района позволили начать благоустройство ближайшего населенного пункта — деревни Михали.

«Имели до этого около двух миллионов, — рассказал глава сельской администрации Виктор Серов. — Сейчас мы имеем 20 миллионов. В этом году мы построили все дороги. У нас вообще ничего не было — и вдруг уже появляется асфальт. Также отремонтировали здание администрации, сделали отопление. Центр Михалей будем реконструировать: социальные объекты, мемориал, библиотека, магазины. В общем, растем. И жители довольны. Они работают здесь. Хорошая зарплата. Предприятие экологически чистое».

Вышестоящие чиновники также не сомневаются в пользе экотехнопарка для района.

«Давайте создавать эти заводы, для того чтобы глубинку поднять. Любое производство несет будущее, оно дает экономику и делает так, чтобы наши деревни не разъезжались», — предложил глава администрации муниципального образования «Износковский район» Владимир Леонов.

По его словам, на предприятии число рабочих мест для местных жителей возрастет сначала до 900, а потом, когда запустят третью очередь проекта, — до 2,5 тысяч.

«Будет строительство и микрорайончиков небольших, то есть это жизнь населения. На сегодня именно под это предприятие, вот эти деревни, уже сегодня тянем газ в каждую деревню, хорошие дороги делаем. У местного населения появилась уверенность, что будет завод, очень экологически чистый, очень интересный для своего поселения, а для района — районосоздающий», — объяснил Леонов

Отсутствие вреда для экологии было приоритетной целью при проектировании и строительстве экотехнопарка.

В Калужской области построили первый отечественный экотехнопарк Пресс-служба экотехнопарка «Калуга»