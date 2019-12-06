Челябинск, , 20:03 — REGNUM В Челябинской области 13,5 тонны просроченного мяса направили на изготовление полуфабрикатов. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Выяснилось, что 28 ноября и 1 декабря одна из фирм поменяла в системе «Меркурий» сроки годности сырья и его термическое состояние. Охлаждённое сырьё переименовали в замороженное, чем автоматически увеличили сроки хранения, 28 декабря «продлили» срок годности баранины, а 1 декабря то же самое сделали с другой партией баранины, которая пришла в негодность ещё 17 ноября.

Всего на полуфабрикаты направили больше 13,5 тонн просроченного мяса. Реализовывать продукцию собирались через свои магазины. При этом фирма называет себя лидером по оптовым продажам мяса на Южном Урале. После выявленных нарушений регистрацию аттестованного врача и уполномоченного лица приостановили.