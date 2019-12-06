Нижний Новгород, , 19:55 — REGNUM Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018−2030 годы» Документ опубликован на портале городского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предполагается, что самые дорогостоящие мероприятия будет финансировать федеральный бюджет.

Планируется, что к 2030 году появятся шесть новых станций метрополитена: «Оперный театр», «Сенная», «Мончегорская» и «Юго-Западная» на Автозаводе, а также «Варя» и «Сормовская».

Также предполагается строительство двух веток скоростного трамвая: от деревни Ольгино до площади Горького и от трамвайного депо № 1 до микрорайона Верхние Печеры.

Кроме того, планируется строительство дублёров проспекта Гагарина, проспекта Ленина, Сормовского шоссе и Большой Покровской. Будет завершена IV очередь Южного обхода, а также появится новая дорога от моста в Подновье до выхода на трассу М-7 «Волга». Также планируется строительство трёх новых мостов через Оку и совмещенного метромоста. Предполагается строительство и реконструкция 390 участков автодорог, организация перехватывающих парковок у станций метро, введение платной парковки в центре города уже до 2023 года, до 2030 года — перевод гаражной застройки в категорию застройки под многоярусные парковки.

Уже в 2020 году появятся выделенные полосы для транспорта на Московском шоссе, на проспекте Гагарина — от улицы Белинского до улицы Ларина, на проспекте Ленина, на улице Бекетова, на участке улицы Новикова-Прибоя с включением Мызинского моста, а также на подъем на Окском съезде.

На 2023−2030 год запланировано строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, одним из остановочных пунктов которой будет Нижний Новгород.

К концу срока реализации также запланированы работы по реконструкции аэропорта «Стригино», Речного вокзала, в программе указано и строительство Нижегородского низконапорного гидроузла — также к 2030 году.

Объем финансирование программы составляет 478, 756 млрд рублей. Из них 144,842 млрд рублей — средства федерального бюджета, 13,919 млрд рублей — средства нижегородского облбюджета, 307,832 млрд рублей — бюджет Нижнего Новгорода, а 12,164 млрд рублей — внебюджетные трансферты.

Стоимость продления Автозаводской ветки метро в верхней части города составила, согласно документу, 30,516 млрд рублей, планируется, что более 29 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Строительство станций в Сормовском районе оценивается в 18,750 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей ожидается получить из федерального бюджета. Станции в Автозаводском районе будут стоить федеральному бюджету 27,6 млрд рублей, в целом — 27,75 млрд рублей. 2,110 млрд рублей планируется направить на закупку подвижного состава метрополитена и капитальный ремонт вагонов из местного и регионального бюджетов, 6,297 млрд рублей — на обновление подвижного состава всего муниципального транспорта из тех же источников. Планируется, что финансировать строительство трамвайных линий будет тоже федеральный бюджет — более 3,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам и.о. замглавы города по транспорту Елены Лекомцевой, утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры является обязательным этапом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».