Вена, , 19:51 — REGNUM Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По словам Новака, участники соглашения ОПЕК+ пришли к выводу, что в период падения спроса вполне целесообразно снова сократить добычу.

Соответственно квоты на сокращение увеличены для всех участников соглашения ОПЕК+.

Квота России увеличена на 70 тыс. баррелей в сутки и составит 300 тыс. баррелей в сутки. Обязательства Саудовской Аравии по сокращению добычи увеличены на 167 тыс. баррелей в сутки — до 482 тыс. баррелей.

В целом квота на сокращение добычи всех стран ОПЕК увеличится на 350 тыс. баррелей в сутки, а остальных участников сделки — на 150 тыс. баррелей в сутки.

Новак отметил, что Россия может очень серьезно заработать на повышении цен на нефть выше 70 долларов за баррель.