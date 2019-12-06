Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Проекты, реализуемые в Арктике, требуют отдельного сопровождения. Об этом на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил вице-губернатор Архангельской области Виктор Иконников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Каждый крупный инвестпроект, реализуемый в Арктическом регионе, властям всех уровней необходимо отдельно сопровождать и оперативно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается проект как на этапе запуска, так и во время реализации. У каждого проекта есть свои особенности, узкие проблемы: подключение к сетям, дефицит кадров, восполнение сырьевой базы, необходимость вкладывать большие финансовые средства в строительство инфраструктуры и так далее», — заявил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Архангельской области реализуется 20 инвестпроектов, из них 8 — находятся в активной фазе. Большинство из них реализуются в сфере ЛПК и алмазодобыче.