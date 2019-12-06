Кейптаун, , 19:32 — REGNUM Правительство Южно-Африканской Республики заявило о своей решимости предоставить кредиторам гарантии по авиакомпании South African Airlines, и тем самым предотвратить ее банкротство, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Стало известно, что долг компании будет реструктуризирован: она получит трансфер общей суммой в 274 миллиона долларов — этого будет достаточно для того, чтобы авиаперевозчик продолжил функционировать. Министр государственных предприятий Правин Гордан прокомментировал ход властей: «Это оптимальный механизм, благодаря которому удастся восстановить доверие к South African Airways, а также сохранить активы».

Добавим, что это уже не первый раз, когда власти вступают, чтобы уберечь компанию от краха: с 1994 года South African Airlines получили 57 миллиардов рэндов (местной валюте), однако продолжала и продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями.