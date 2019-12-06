Сочи, Краснодарский край, , 19:22 — REGNUM Российская и белорусская стороны поставили свои подписи под документом по индикативному балансу поставок нефти на 2020 год. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, документ с российской стороны подписали представители Министерства энергетики. При этом Козак отметил, что в балансе, подписанном сторонами, нет «перетаможки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Сочи проводят встречу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.