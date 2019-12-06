Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM Перспективы алмазодобычи в Архангельской области стали темой для обсуждения на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников, в частности, отметил, что предполагаемые запасы необходимо подтвердить геологоразведкой.

«Геологоразведка для нашего региона — вопрос стратегически важный. Арктическая зона Архангельской области богата полезными ископаемыми. Например, у нас более 200 миллионов карат подтвержденных запасов алмазов, находящихся на сегодняшний день в промышленном освоении. И, по данным исследований, объем алмазов, который может быть обнаружен в перспективе, составляет еще порядка 700 миллионов карат. Для этого необходимо проводить геологоразведочные работы, — отметил он. — Понятно, что это процесс непростой и связан с определенными рисками».

Напомним, в Архангельской области добычу алмазов ведут две компании — ПАО «Севералмаз» (АЛРОСА) и АО «АГД ДАЙМОНДС». За девять месяцев они добыли более пяти миллионов тонн руды, из которой извлечено 6,77 млн карат алмазов.