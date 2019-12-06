Санкт-Петербург, 6 декабря 2019, 19:18 — REGNUM Перспективы алмазодобычи в Архангельской области стали темой для обсуждения на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников, в частности, отметил, что предполагаемые запасы необходимо подтвердить геологоразведкой.
Напомним, в Архангельской области добычу алмазов ведут две компании — ПАО «Севералмаз» (АЛРОСА) и АО «АГД ДАЙМОНДС». За девять месяцев они добыли более пяти миллионов тонн руды, из которой извлечено 6,77 млн карат алмазов.