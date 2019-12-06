Нижний Новгород, , 18:55 — REGNUM Центр ядерной медицины планируют построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующую заявку на предоставление земельного участка одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

С заявкой на строительство обратилось ООО «ЛДЦ МИБС». Площадь участка составит 8,95 тыс. кв метров, реализация проекта запланирована на 20 месяцев, объем инвестиций — 690,5 млн рублей.

По словам главы минземимущества региона Сергея Баринова, центр необходим для лечения онкологических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года была одобрена заявка на земельный участок для строительства центра ядерной медицины в Приокском районе города. Площадь участка составит более 4,5 тыс. кв метров. Объем инвестиций оценивается в размере 908,4 млн рублей. Реализовать проект будет ООО «ПЭТ-Технолоджи».

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