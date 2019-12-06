Ханты-Мансийск, , 18:46 — REGNUM В Югре установлены предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги для граждан. С 1 июля 2020 года они увеличатся по максимуму на 3,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Однако в городах Лангепасе, Покачи и Нефтеюганске повышение коммунальных тарифов для населения будет больше. Таково решения местных дум, которые по словам исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам Югры Алексея Власова, прошли общественную экспертизу.

Делается это для обеспечения планов по развитию жилищно-коммунального комплекса в этих трёх муниципалитетах.