Москва, , 18:29 — REGNUM Министерство энергетики России несёт ответственность за срыв сроков реализации закона, вводящего единые требования к интеллектуальным приборам и системам учёта электрической энергии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего», — заявила Матвиенко.

По её словам, после того как вице-премьер Дмитрий Козак провел в апреле 2019 года совещание, где были утверждены сроки исполнения, работа практически остановилась. Несмотря на обещания министра энергетики Александра Новака своевременно решить поставленные задачи, никаких подзаконных актов подготовлено до сих пор не было.

«Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен? Время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, что это за безответственность!» — возмутилась спикер Совфеда.

Она отметила, что Федеральное собрание «покрывать бездействие» министра не будет.

«Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина», — заявила Матвиенко.

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