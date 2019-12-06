Ханты-Мансийск, , 18:19 — REGNUM Югра получила грант от федерального правительства размером в 1,1 млрд рублей за достижение значений эффективности деятельности должностных лиц. Дотацию распределят между муниципалитетами региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Критерии оценки эффективности — это показатели по 15 направлениям, среди которых рассматривается уровень доверия к власти, производительность труда в несырьевых отраслях экономики, уровень реальной заработной платы, объём инвестиций в основной капитал и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грант Министерства финансов России размером 614,6 млн рублей также получила Курганская область. Всего в стране за эффективность поощрили 50 субъектов РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганская область получила крупный грант от Минфина РФ