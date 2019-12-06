Киев, , 18:09 — REGNUM Есть только один формат, в рамках которого для Украины возможны отношения по газу с Россией — формат трехсторонних переговоров с участием Европейского союза, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 6 декабря, в интервью изданию «РБК-Украина».

По словам Гончарука, любые другие варианты сейчас содержат гораздо больше рисков, чем выгодных возможностей.

Издание, в свою очередь, заявило, что есть информация из «очень авторитетных источников» о том, что Россия готова подписать с Украиной контракт на транзит газа на три года, и попросило Гончарука прокомментировать ее.

«Думаю, что реальной готовности россиян к какому-то варианту мы не знаем. То, что озвучивается на разных уровнях в ходе различных раундов переговоров — необязательно является настоящей позицией. На что реально россияне готовы, мы увидим, когда контракт будет подписан», — заявил украинский премьер. Он заявил, что вокруг газовой темы сейчас курсирует очень много разных слухов, например, «один из самых распространенных, что есть какие-то отдельные двусторонние переговоры по поставкам российского газа Украине напрямую со скидками».

«Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей, которые ведут прямые переговоры с врагом. На самом деле у нас есть трехсторонний формат, который давно начат. Он предполагает очень тесное сотрудничество и консультации с Европейскими партнерами на политическом и техническом уровнях. Фактически каждый шаг с украинской стороны согласуется с европейцами. Поэтому я бы не стал комментировать степень готовности россиян», — резюмировал глава правительства Украины.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины после запуска"СП-2», но вопрос заключается в экономической целесообразности. Он напомнил, что сейчас продолжается переговорный процесс — «несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, хозяйствующие субъекты могут найти приемлемые решения».