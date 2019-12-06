Йошкар-Ола, , 17:51 — REGNUM В Марий Эл за неделю, которая завершилась 2 декабря, цены на бензин сохранились на прежнем уровне, а дизельное топливо значительно подорожало. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В течение недели рост цен на дизельное топливо составил 0,7% — цена увеличилась до 47,7 рубля за литр. При этом минимальная цена дизельного топлива на автозаправках в Йошкар-Оле составила 47 рублей за литр, максимальная стоимость литра дизеля доходит до 48,99 рубля.

При этом стоимость бензинов не изменилась. По-прежнему бензин марки АИ-92 продаётся в среднем по 41,61 рубля за литр, АИ-95 — по 44,96 рубля за литр, АИ-98 — по 51,63 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, дизельное топливо дорожает в России третью неделю подряд. В Поволжье в настоящее время самое дорогое дизельное топливо продаётся в Перми, минимальная цена дизеля зафиксирована в Саратове. Разрыв в цене между регионами не превышает в среднем два рубля.