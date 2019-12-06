Саранск, , 17:33 — REGNUM В Саранске по итогам недели, завершившейся 2 декабря, наблюдается значительное удорожание дизельного топлива при сохранении цен на бензины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Так, неделей ранее литр дизельного топлива в среднем в столице Мордовии стоил 46,13 рубля за литр. Ко 2 декабря цена топлива выросла до 47,16 рубля за литр или на 2,2%, дизельное топливо подорожало за неделю на 2, 03 рубля.

При этом цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 остались неизменными и составляют 41,63 рубля, 45,37 рубля и 49,91 рубля за литр соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России три недели подряд, исходя из данных Росстата, дорожает бензин и дизельное топливо. Глава Минэнерго РФ Александр Новак между тем заявляет, что нет ничего страшного и рост цен в пределах инфляции.