Москва, , 17:25 — REGNUM Эксперты турбизнеса поделились своими соображениями по поводу планируемого масштабного пересмотра нормативно-правовых документов, принятых еще в СССР. Об этом сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства и омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере туризма в Москве Георгий Мохов пояснил, что пересмотру подвергнутся не только устаревшие правила, но и вообще все требования к деятельности фирм в туриндустрии. Он отметил, что на сегодняшний момент уже работают около 40 рабочих групп, разбирающих законодательство в той или иной сфере. В них входят представители бизнеса и общественных организаций. Первое заседание такой группы индустрии гостеприимства прошло 28 ноября: ее итогом стало составление списка видов туризма и туристической деятельности, законодательство по которым может быть избыточным.

Добавим, что «регуляторная гильотина», как назвали процесс некоторые эксперты, затянется по меньшей мере на год — столько времени потребуется для определения старых и ненужных норм и выработки новых.