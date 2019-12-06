Курск, , 17:25 — REGNUM Курская областная дума на заседании 6 декабря приняла областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба облдумы.

Доходы бюджета в 2020 году составят 63 млрд 207 млн рублей, в 2021 — 61 млрд 587 млн рублей, в 2022 — 60 млрд 812 млн. Расходы предполагаются в размере 63 млрд 937 млн в 2020 году, в 2021 — 61 млрд 587 млн, в 2022 — 60 млрд 242 млн. Дефицит бюджета в 2020 году составил 730 млн рублей. Планируется, что в 2021 доходная и расходная части совпадут, и дефицита не будет вообще, а бюджет 2020 должен стать профицитным на 569 млн рублей.

На социальную и культурную сфер в 2020 году направят 65% бюджета, или 41,6 млрд рублей. Из них на социальную политику пойдёт 17,2 млрд рублей (27% средств), на образование — 16,8 млрд (26,4%), здравоохранение — 5,2 млрд (8%), культуру и кино — 1,2 млрд (1,8%), на физкультуру и спорт — один миллиард рублей (1,6%).