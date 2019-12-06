Курган, , 17:11 — REGNUM В Курганской области средний процент собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги составляет 80%. Об этом заявил на пресс-конференции 6 декабря 219 года начальник региональной Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин.

Руководитель надзорного ведомства сообщил, что нередко с жалобами на некачественные услуги ЖКХ обращаются граждане, данные услуги не оплачивающие.

«Бывают ситуации по отдельным домам, когда общая задолженность доходит до годовой сумы сборов с этого дома. Есть дома, у которых долги более миллиона. С такими долгами выполнить все эти работы не представляется возможным», — заявил Владимир Чупахин.

Кроме того, на пресс-конференции отмечалось, что долги жителей Зауралья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 120 млн рублей. В целом задолженность населения за жилищные услуги составляет более миллиарда рублей.