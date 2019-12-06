Минск, , 17:10 — REGNUM «88 тонн пищевого мака с содержанием наркотического средства, который перемещался автомобильным и железнодорожным транспортом, выявили витебские таможенники», — проинформировала сегодня, 6 декабря, пресс-служба Гостаможкомитета Белоруссии.

Первая часть груза «мак пищевой» следовала из Латвии в Казахстан автомобильным транспортом через пункт пропуска «Григоровщина». Его задержала белорусская Витебская таможня. Неназванный эксперт Новополоцкого межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии подтвердил, что в образцах пищевого мака обнаружены примеси, содержащие алкалоиды.

Вторая часть того же пищевого мака прибыла пару недель спустя железнодорожным транспортом в пункт таможенного оформления «Полоцк». Казахстанские фирмы не дождутся и его — эксперт ГКСЭ РБ сделал аналогичное заключение: «в пищевом маке содержится опасное наркотическое средство, запрещенное к ввозу на территорию Евразийского экономического союза».

«В настоящее время мак задержан. По обоим фактам Витебской таможней проводится проверка в рамках ст.174 УПК Республики Беларусь по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.328−1 УК Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

Ни ГТК Белоруссии, ни ГКСЭ не сообщили, какова доля обнаруженной примеси. Международными нормами регламентировано содержание таких примесей. Судя по легальности поставки из ЕС, латвийский отправитель соблюдал эти стандарты при приобретении и продаже на территорию ЕАЭС.

Белоруссия руководствуется национальными нормами, преследуя под предлогом приобретения и сбыта наркотических средств (ст. 328 УК РБ) белорусских предпринимателей, посягнувших на поделенный внутренний рынок. В случае с задержанием партии в 88 тонн пищевого мака, следовавших из Евросоюза в другую страну ЕАЭС, ГТК и ГКСЭ Белоруссии обострили вопрос соблюдения международных норм во взаимоотношениях субъектов хозяйствования двух союзов.