Казань, , 17:05 — REGNUM До настоящего момента более 53 тыс. жителей Татарии зарегистрировались в качестве самозанятых, еще 5 тыс. жителей других регионов выбрали республику местом ведения предпринимательской деятельности. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета Госсовета региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

В течение 11 месяцев текущего года самозанятые перечислили в бюджет региона 89 млн рублей налога на профессиональный доход.

Глава УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин отметил, что на 1 апреля 2019 года было собрано 1, 887 млн рублей налога на профессиональный доход, к настоящему моменту — 89,3 млн рублей, и есть ещё резервы.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария стала одним из четырех пилотных регионов России, где был введён специальный налоговый режим для самозанятых.

Речь идёт о льготном налоговом режиме для самозанятых граждан. Они смогут зарегистрироваться в мобильном приложении и платить налог со своего дохода по льготным правилам — 4% за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% — за ту же работу, но для компаний. При этом доход таких граждан не должен превышать 200 тыс. рублей в месяц.

Накануне закон о распространении эксперимента по налогу на профессиональный доход ещё на 19 регионов РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении.

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