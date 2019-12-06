Тбилиси, , 16:57 — REGNUM Договор с Консорциумом развития Анаклии может быть расторгнут, и если он не выполнит взятые на себя обязательства, отсрочку ему правительство Грузии больше не даст, заявила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры, вице-премьер Майя Цкитишвили. По ее словам, срок истекает, но никаких ощутимых результатов со стороны консорциума пока не видно.

«Никакой перспективы не видно. Ни в плане получения кредита на $400 миллионов у банков, ни привлечения собственного капитала в размере 120 миллионов, ни новых инвесторов и операторов будущего порта. Поэтому на нас лежит ответственность за принятие конкретного решения», — заявила министр.

Она подчеркнула, что даже если правительство расторгнет договор с Консорциумом, это не будет означать, что осуществление проекта прекратилось или сорвалось.

Договоры с финансовыми институтами на привлечение инвестиций для строительства нового глубоководного порта Консорциум развития Анаклии должен представить до 16 декабря, а последним сроком выполнения им взятых по договору обязательств является 31 декабря.

В Консорциуме развития Анаклии, одним из учредителей которого является ныне оппозиционный правительству «Грузинской мечты» Мамука Хазарадзе, все причины задержек с осуществлением проекта видят в действиях нынешних властей и уголовном преследовании против Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура обвиняет банкиров Хазарадзе и Джапаридзе в отмывании незаконных доходов. Речь идет о сделках, совершенных 11−12 лет назад на сумму до $17 млн. Сами банкиры связали это уголовное дело с политикой и проектом порта Анаклия, а Мамука Хазарадзе прямо заявил, что действия властей направлены на срыв такого важного для Грузии проекта.

Генеральный директор консорциума Леван Ахвледиани заявляет, что если правительство расторгнет с ними договор, спор по проекту Анаклии будет передан в арбитражный суд. По мнению Ахвледиани, сейчас речь идет не о сроках выполнения консорциумом собственных обязательств, а в судьбе проекта в целом.