Москва, , 16:47 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 1 декабря составили $542,029 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 ноября международные резервы страны составляли $540,917 млрд. Таким образом, за месяц показатель вырос почти на $1,1 млрд, или на 0,2%.

Согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $425,58 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,89 млрд, монетарное золото — $105,90 млрд.