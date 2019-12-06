Рыбинск, Ярославская область, 6 декабря 2019, 16:37 — REGNUM 6 декабря в Рыбинске на базе ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в корпорацию «Ростех») открылся крупнейший в стране Центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Объем инвестиций в проект составил более 3 миллиардов рублей. На новом производстве будут выпускать компоненты для более чем 2 тысяч авиадвигателей в год. Процессы производства максимально автоматизированы.
Часть продукции центра планируется экспортировать.
Новый цех обеспечит рабочими местами 300 человек. В открытии производства также приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.
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