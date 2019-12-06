Рыбинск, Ярославская область, , 16:37 — REGNUM 6 декабря в Рыбинске на базе ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в корпорацию «Ростех») открылся крупнейший в стране Центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Объем инвестиций в проект составил более 3 миллиардов рублей. На новом производстве будут выпускать компоненты для более чем 2 тысяч авиадвигателей в год. Процессы производства максимально автоматизированы.

«Лопатка турбины — один из самых наукоемких и сложных в изготовлении компонентов газотурбинных двигателей для авиации, морских судов, энергетики, — отметил первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков. — Такую продукцию производят только шесть стран в мире. Проект без преувеличения выводит российское двигателестроение на новый уровень и позволяет претендовать на лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте».

Часть продукции центра планируется экспортировать.

«К 2024 году доходы центра от данного вида производства прогнозируются на уровне не менее 5 миллиардов рублей в год, — сообщил индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. — Основная часть продукции ориентирована на внутренний рынок, но есть и хорошие экспортные перспективы. В частности, достигнуты договоренности по долгосрочным поставкам до 2030 года с французской компанией «Sаfrаn Aircraft Engines».»

Новый цех обеспечит рабочими местами 300 человек. В открытии производства также приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

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