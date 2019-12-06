Москва, , 16:24 — REGNUM Инфляция в России с января по ноябрь 2019 года составила 2,7%, а за год с ноября 2018 года — 3,5%, что ниже прогнозных значений Центробанка и Минэкономразвития. Об этом свидетельствуют данные об уровне потребительских цен в России, опубликованные Федеральной службой государственной статистики.

Месячная инфляция по итогам ноября составила всего 0,3% при том, что уже в первую неделю декабря Росстат вновь зафиксировал нулевой рост цен. Ряд категорий продовольственных товаров в ноябре показал снижение цен, в частности — на 0,3% подешевели мясо и птица, доля которых в структуре потребительских расходов населения составляет 4,7%.

На 6% подешевели апельсины, на 4,6% — лимоны. Яблоки подешевели на 0,8%, свёкла — на 3,2%, капуста — на 2,6%, морковь — на 1,8%.

Сильнее всего в ноябре снизились цены на сахар-песок — на 7,8%. Как отмечает Росстат, снижение цен на него зафиксировано практически во всех регионах России, в 16 из них — на 10,0%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2019 года составит около 3,6%. «Для России это исторический минимум», — отметил Путин.

Напомним, что по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%. Такой же уровень инфляции прогнозировался и в начале 2019 года, однако потом прогноз был скорректирован до 3,8%.