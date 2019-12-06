Москва, , 16:15 — REGNUM Инфляция в России в ноябре составила 0,3%, а за период с начала 2019 года — 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Продовольственные товары в минувшем месяце подорожали в среднем на 0,5%, непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 0,1%.

Подорожание потребительских товаров и услуг на 0,3% и более зафиксировано в 50 российских регионах. Наибольший рост отмечен в Северной Осетии — на 0,9% (в связи с ростом цен на продовольствие на 2,3%).

В Москве цены за месяц выросли в среднем на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.