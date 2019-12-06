Тутаев, Ярославская область, 6 декабря 2019, 16:12 — REGNUM С 1 января в городе Тутаеве Ярославской области плата за найм муниципального жилья увеличится на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.
Минимальный размер увеличивается с 13,77 до 16,73 рублей за квадратный метр, в среднем плата за наем для большинства жителей города составит 20,03 рублей за квадратный метр (плата зависит от благоустроенности квартиры). По словам Шеповалова, это в два раза выше среднего показателя по области. В прошлом году плата повышалась еще более значительно — в 2 раза.
Плата за соцнайм устанавливается местными органами власти и не регулируется предельными нормативами роста цен на услуги ЖКХ.
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