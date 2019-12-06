Салехард, , 16:05 — REGNUM Ямальские бюджетники с 1 января 2020 года будут получать максимальную северную надбавку в 80% с первого дня работы. Это привлечёт в регион врачей, учителей, воспитателей и спортивных тренеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе до 2024 года запланировано строительство 28 школ и 30 детских садов. Решать кадровый вопрос нужно уже сегодня.

По данным службы занятости Ямала в здравоохранение автономного округа требуется на данный момент 560 работников, в образование — 461, в спортивные организации — 75. При этом в бюджетной сфере ЯНАО трудятся 78 тысяч человек, то есть каждый четвертый работающий ямалец.