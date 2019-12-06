Краснодар, , 15:55 — REGNUM Россия никогда не использует экономические рычаги для решения своих политических сложностей. Об этом в ходе встречи с бизнесменами из Германии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия планирует и в дальнейшем придерживаться этого принципа.

Помимо этого, Путин рассказал, что совместная работа РФ и иностранного бизнеса позитивно сказывается на социальной составляющей: развивается производство, появляются новые рабочие места, наблюдается стабильность на мировых рынках.