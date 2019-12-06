Москва, , 15:53 — REGNUM Законопроект, призванный поддержать инвестиционную деятельность в Арктической зоне, до сих пор не внесён в Госдуму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«До сих пор в Госдуму не внесён законопроект, предусматривающий официальные меры поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне. Хотя есть поручение президента, что это надо было сделать ещё до 1 июля», — заявила Матвиенко.