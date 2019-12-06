Москва, , 15:53 — REGNUM Нефтяные цены 6 декабря снижаются после встречи ОПЕК+ в Вене. Экспортеры не смогли ничем удивить инвесторов: мониторинговый комитет организации рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до марта 2020 года, однако какая-то конкретика по дальнейшим действиям озвучена не была, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Таким образом, участники соглашения будут добывать в общей сложности на 1,7 млн баррелей в сутки меньше. Стоит иметь ввиду, что данные соглашения еще не означают фактического снижения добычи.

Саудовская Аравия, которая добывает на 400 тыс. баррелей меньше, чем того требуют квоты, призвала Ирак и Нигерию полностью исполнить взятые на себя обязательства.

По мнению саудитов, более ответственное поведение данных стран позволит сократить буровую активность еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Страны ОПЕК теряют свою долю на рынке под натиском американских производителей, так что вряд ли озвученные соглашения будут исполняться в полной мере.

Многое будет зависеть от процесса торговых переговоров, которые в данный момент зашли в тупик. Камнем преткновения является закупки американской сельхозпродукции.

Дональд Трамп хочет включить пункт об обязательных ежегодных покупках на сумму в $50 млрд, что в два раза больше, чем Китай покупал до ухудшения отношений.

До тех пор пока стороны не придут к согласию, нефтяной рынок продолжит испытывать давление со стороны продавцов. Котировки ожидаются на уровне в $63 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Для нефти настал «день X»